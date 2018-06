The Division 2: Video Anteprima E3 2018 del nuovo capitolo ambientato a Washington DC

Sullo showfloor di Los Angeles abbiamo dato un'occhiata più approfondita a Tom Clancy's The Division 2, alla scoperta della nuova ambientazione di Washington DC e dei miglioramenti rispetto al primo capitolo promessi dagli sviluppatori.

Ubisoft e Massive hanno promesso diversi miglioramenti rispetto al primo capitolo, a partire dal supporto post-lancio e dalla presenza di un endgame più consistente. Questa volta sullo sfondo troviamo la nuova ambientazione di Washington DC, nella speranza che la campagna principale e la struttura open world risultino ancora più coinvolgenti e ricchi di stimoli per il giocatore.

Speriamo inoltre che The Division 2 possa riservare le dovute attenzioni sia a chi è interessato ad esplorare la dimensione più competitiva della produzione, che a tutti i giocatori più spensierati. In attesa di scoprire qualcosa in più sulla (nuova?) modalità PvP, ci sentiamo di dar fiducia al nuovo capitolo della serie, se non altro perché ci ha catturato l’ambientazione ed abbiamo apprezzato alcune migliorie al già ottimo sistema di shooting del predecessore, senza contare i già confermati Raid per 8 giocatori.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 15 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.