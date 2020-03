The Division 2, Warlords of New York: come acquistare il DLC su PC con il 20% di sconto

Siete ancora indecisi sull'acquisto di Warlords of New York, il nuovissimo contenuto aggiuntivo di Tom Clancy's The Division 2? Sappiate che se il PC è la vostra piattaforma di riferimento potete già acquistarlo con uno sconto del 20%.

Tutto ciò è possibile grazie alla possibilità offerta da Ubisoft di acquistare al prezzo di 100 Club Unit uno sconto del 20% da utilizzare per qualsiasi prodotto fisico o digitale presente nel negozio ufficiale. Nel caso in cui non lo sapeste, le Club Unit sono le monetine d'oro che si ottengono semplicemente giocando i vari titoli dell'azienda francese su qualsiasi piattaforma. Ciò significa che se avete tutti i vostri profili Steam, PlayStation Newtork, Xbox Live, Nintendo Network ed Epic Games Store collegati ad Uplay avrete sicuramente un bel po' di gettoni da spendere. Nel peggiore dei casi potreste accumularle giocando ad Assassin's Creed Syndicate, gratis fino a qualche giorno fa sullo store dei creatori di Fortnite.

Una volta raggiunte le 100 Club Unit basta visitare la pagina relativa alla promozione, effettuare il login con il proprio account e riscattare il codice sconto cliccando sul tasto rosa "Ottieni il 20% di sconto". Salvate il codice che vi apparirà a schermo ed inseritelo nel carrello al momento dell'acquisto di Warlords of New York, così da pagare circa 24 euro l'intero pacchetto, contenente anche diversi bonus preorder. Va precisato che il codice, una volta generato, resterà valido per 90 giorni e potrà essere utilizzato su qualsiasi prodotto ad eccezione di valuta virtuale e abbonamenti mensili come quello ad Uplay+.

