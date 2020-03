The Division 2 Warlords of New York: come riscattare i bonus pre-order

Dopo avervi spiegato come accedere a Warlords of New York, in questa mini-guida vi spieghiamo come ricattare e ottenere i bonus pre-order del nuovo DLC di The Division 2, compreso il pack Risposta Tattica.

Oltre a includere un boost di livello 30 per il vostro personaggio, il bonus pre-order di The Division 2: Warlords of New York include il pack Risposta Tattica. Vediamo come riscattarli all'interno del gioco.

Come riscattare i bonus pre-order di The Division 2: Warlords of New York

Per riscattare i bonus pre-order dell'espansione Warlords of New York di The Division 2 basta aprire il menu di gioco e aprire la Casella della Posta. Al suo interno troverete i bonus riscattabili: per ottenerli non vi resta che selezionarli per aggiungerli al vostro inventario.

Come ottenere il pack Risposta Tattica

Il pack Riposta Tattica è una ricompensa esclusiva per i giocatori che hanno effettuato il pre-order di The Division 2: Warlords of New York. Questo pack, infatti, può essere ottenuto solo se avete effettuato il pre-order dell'espansione, e non può essere sbloccato in nessun altro modo.

Nello specifico, il pack Riposta Tattica include un outfit da agente SWAT (comprendente stivali, pantaloni, corpetto ed elmo) e un Fucile a Pompa Enforcer. Mentre l'outfit può essere usato da subito, il Fucile a Pompa Enforcer potrà essere utilizzato solo quando avrete raggiunto il livello 40 con il vostro personaggio.