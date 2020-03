The Division 2 Warlords of New York: come trovare l'Easter Egg di Zelda

L'espansione Warlords of New York di The Division 2 contiene un omaggio a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sotto forma di Easter Egg. In questa mini vi spieghiamo come trovarlo e risolverlo nel corso dell'avventura.

Per trovare l'Easter Egg di Zelda Ocarina of Time, recatevi nell'angolo più meridionale della regione dei due ponti a New York. Qui c'è un piccolo molo collegato al confine settentrionale del distretto finanziario - sui moli in rovina. Recatevi al relitto per raggiungere un piccolo molo. Dovrete percorrere il sentiero sommerso per arrivare a destinazione!

Sul molo troverete un cartello con il seguente messaggio: "Quando l'acqua riempie il lago, spara per la luce del mattino". Si tratta dello stesso messaggio che appare in un puzzle di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Enigma che viene riproposto in The Division 2: Warlords of New York, e che sarà possibile risolvere allo stesso modo!

Come risolvere il puzzle di Zelda in The Division 2

Stando nei pressi del cartello, aspettate fino al mattino e sparate al sole. Così facendo, la vostra arma attualmente equipaggiata riceverà improvvisamente un caricatore pieno di proiettili! Il trucco dovrebbe funzionare una volta al giorno, con la possibilità di ripetere l'operazione ogni mattino. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima.

Parlando invece di ricompense, sapevate che è possibile ottenere due maschere gratis in Warlords of New York?