The Division 2, Warlords of New York: due maschere gratis per tutti, ecco come riscattarle

Sia che siate possessori di una copia di Tom Clancy's The Division 2 sia che stiate giocando alla prova gratuita messa a disposizione di tutti in occasione del lancio dell'espansione Warlords of New York, sappiate che è possibile ottenere gratuitamente due bellissime maschere per personalizzare il vostro Agente della Divisione.

Parliamo nello specifico delle maschere Full Face Respirator e Tactical Integral Helmet. Questi due copricapi erano fino a poco tempo fa legati ad alcune promozioni particolari e, pertanto, possedute solo ed esclusivamente da pochi giocatori. Grazie alla generosità di Ubisoft è ora possibile aggiungere questi due oggetti al proprio armadietto senza fare alcuno sforzo. Tutto ciò che bisogna fare per entrare in possesso delle maschere è effettuare almeno una volta l'accesso ai server di gioco entro il prossimo 8 marzo 2020. Se avete già avviato il gioco almeno una volta potete trovare entrambe le maschere nella sezione dell'inventario dedicata al vestiario dell'Agente, probabilmente contrassegnata da un punto esclamativo per via dei nuovi oggetti disponibili.

Vi ricordiamo che nel caso in cui foste in possesso della versione base del gioco, disponibile ancora per poco ad un prezzo irrisorio, è possibile effettuare l'acquisto del DLC Warlords of New York su PC con il 20% di sconto.