The Division 2, Warlords of New York: c'è anche Keener nel nuovo corto animato

Nel corso delle ultime ore, per celebrare l'imminente arrivo di Warlords of New York, Ubisoft ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un cortometraggio animato di Tom Clancy's The Division 2.

Il corto in questione dura poco più di tre minuti e ci permette di vedere ancora una volta Aaron Keener e i suoi scagnozzi, i quali vogliono distruggere ad ogni costo gli agenti della Divisione. Nel filmato possiamo quindi fare la conoscenza dei principali antagonisti dell'espansione che inaugurerà in maniera ufficiale l'Anno 2 dello sparatutto in terza persona online. Nel corso dell'avventura ci ritroveremo infatti ad affrontare delle missioni più complesse al termine delle quali potremo sconfiggere gli alleati più potenti di Keener, i quali ci conferiranno delle abilità speciali alla loro morte. Nella seconda metà del cortometraggio possiamo anche vedere un gruppo di Rikers, la folle fazione dotata di lanciafiamme che farà il proprio ritorno grazie all'espansione.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che l'espansione Warlords of New York di Tom Clancy's The Division 2 farà il proprio debutto il prossimo martedì 3 marzo 2020 al prezzo di 29,99 euro. Chi volesse recuperare la versione base del gioco può approfittare delle recenti offerte che vedono il prezzo di The Division 2 sceso a soli 3 euro.

Avete già letto la nostra anteprima di The Division 2: Warlords of New York?