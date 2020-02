The Division 2 Warlords of New York: dara di uscita, edizioni e dettagli sul Season Pass

Sono trascorsi solo pochi minuti dall'annuncio di Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York, il primo contenuto aggiuntivo dello sparatutto Ubisoft dell'Anno 2, e stanno lentamente emergendo le nuove informazioni sul prossimo Season Pass.

Pare che l'azienda francese voglia continuare con la stessa filosofia messa in pratica con il primo anno di gioco e chiunque procederà all'acquisto del DLC Warlords of New York, il cui prezzo sarà di circa 29 euro, avrà accesso gratuito a tutte le stagioni dell'Anno 2, che si concluderà a marzo 2021. Nel caso in cui vogliate invece l'accesso anticipato a tutte le stagioni e a qualche piccolo extra come armi e taglie aggiuntive bisognerà acquistare un nuovo Pass Stagionale.

Al momento non si conosce il prezzo del Season Pass dell'Anno 2 ma sono state svelate tutte le edizioni del gioco in arrivo:

Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York Edition - 59,99 euro

Versione standard del gioco

Espansione Warlords of New York

Un boost di Livello 30, per iniziare la campagna "Warlords of New York"

Pack Risposta Tattica

Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York Ultimate Edition - 79,99 euro

La versione base del gioco

L'espansione Warlords of New York

Un boost di Livello 30, per iniziare la campagna "Warlords of New York"

Lo sblocco istantaneo di tutte e 6 le specializzazioni dell'end game

8 incarichi top secret esclusivi

Il pacchetto Servizi segreti Battleworn

Il pacchetto Primo soccorritore

Il pacchetto Agente élite

1 emote esclusiva

1 divisa esclusiva

Vi ricordiamo che Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC (Uplay ed Epic Games Store) e andrà acquistata separatamente dai possessori del Season Pass dell'Anno 1, trattandosi del primo contenuto del secondo anno del titolo Ubisoft.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi invitiamo alla lettura della nostra anteprima di Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York a cura di Francesco Fossetti.