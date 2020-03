The Division 2 e Warlords of New York su Google Stadia a marzo: previsto crossplay con PC

Il servizio di gioco in streaming targato Google si prepara ad accogliere una nuova produzione Ubisoft: Tom Clancy's The Division 2 e la sua recente espansione Warlords of New York.

A confermarlo ufficialmente è la software house francese, che annuncia che entrambi i contenuti andranno ad arricchire il catalogo virtuale di Google Stadia a partire dal prossimo martedì 17 marzo. Da questa data, gli abbonati al servizio potranno dunque procedere all'acquisto di entrambi i contenuti, disponibili in diverse edizioni ampliate. Optando per la The Division 2 Warlords of New York Edition, si avrà accesso al gioco base ed alla nuova espansione. Scegliendo la Ultimate Edition, oltre a gioco ed espansione, si otterranno anche i contenuti del Pass Anno 1 di The Division 2.Dettaglio interessante, gli acquirenti di The Division 2 in possesso di Google Stadia potranno usufruire del cross-play con l'utenza PC.



Per tutte le informazioni relative alla nuova espansione del gioco Ubisoft vi rimandiamo al provato di The Division 2 Warlords of New York, già disponibile sulle pagine di Everyeye ed a cura del nostro Francesco Fossetti. Il contenuto è già disponibile su Xbox One, PS4 e PC: per ogni necessità potete consultare la nostra guida su come accedere a Warlords of New York.