The Division 2, Warlords of New York: le novità dell'espansione nella Video Anteprima

Ubisoft ha appena svelato ufficialmente la nuova espansione di Tom Clancy's The Division 2 che inaugura l'Anno 2 dello shooter: Warlords of New York. Abbiamo avuto l'opportunità di provare in anticipo tutte le novità in arrivo nel gioco e ve le proponiamo nella nostra Video Anteprima.

Nel caso vi foste persi l'annuncio, la nuova espansione ci riporterà a New York dove non solo ci ricongiungeremo ad alcune vecchie conoscenze, ma combatteremo contro nuove fazioni e sfideremo un gruppo capitanato dall'agente Rogue Aaron Keener.

Vi ricordiamo che l'espansione Warlords of New York di Tom Clancy's The Division 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Uplay ed Epic Games Store). Ubisoft ha inoltre svelato tutte le edizioni di Warlords of New York, le quali saranno accompagnate dal nuovo Season Pass. Il prezzo del DLC sarà di 29,99 euro ed è già possibile effettuare il pre-order di una delle varie versioni sullo store ufficiale Ubisoft.

