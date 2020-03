The Division 2 Warlords of New York: server offline per manutenzione

Il lancio di The Division 2 Warlords of New York su PC non è stato esente da problemi tecnici, con alcuni bug e difficoltà nell'effettuare correttamente il login.

In particolare un problema non permette di interagire con i Leader della Community, Ubisoft consiglia a tutti coloro che si sono imbattuti in questo glitch di riavviare il gioco e ripartire dalla Safe House, in ogni caso il bug verrà fixato molto presto.

Nel momento in cui scriviamo The Division 2 è offline per permettere agli sviluppatori di risolvere le problematiche evidenziate al lancio di Warlords of New York, il gioco tornerà regolarmente online ed accessibile dalle 12:30 di oggi (ora italiana) salvo eventuali imprevisti che potrebbero prolungare le tempistiche di manutenzione. Sempre da oggi Walords of New York è disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Insieme al DLC è stato pubblicato anche il Title Update 8, un Major Update che serve proprio per preparare The Division 2 ad ospitare le novità di Warlords of New York. Il consiglio è quello di attendere le prime ore del pomeriggio per tornare a giocare, per essere certi che tutti i problemi siano stati correttamente risolti, evitando anche l'intasamento dei server.