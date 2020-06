The Division 2 x R6 Siege: come ottenere gratis l'uniforme di Thermite

Ancora una volta, Ubisoft ha inserito nei propri titoli di punta dei DLC che contengono riferimenti ad altre IP e, per l'esattezza, da oggi è disponibile un'uniforme gratuita per Tom Clancy's The Division 2 ispirata a Thermite, attaccante di Rainbow Six Siege.

Sbloccare questo contenuto è incredibilmente semplice, dal momento che per ottenerlo basta essere in possesso di una copia di The Division 2 e giocare almeno una volta a Rainbow Six Siege. Dal momento che è ora attivo il weekend di prova gratuito di R6 Siege, potete approfittare della promozione per scaricare il gioco e accedere gratuitamente al costume extra. Una volta avviato lo sparatutto in prima persona, potrete sbloccare la skin di Thermite semplicemente effettuando il login al sito ufficiale dell'Ubisoft Club e riscattando il DLC dalla pagina delle ricompense. Vi ricordiamo che è ancora attiva la promozione grazie alla quale si può sbloccare gratuitamente il set The Division 2 di Ela in R6 Siege.

Non dimenticate che al momento è anche possibile riscattare gratuitamente una serie di nuove skin gratis di Rainbow Six Siege per tutti gli utenti in possesso di un abbonamento attivo a Twitch Prime.