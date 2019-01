The Division 2 avrà il framerate sbloccato su Xbox One X

Uno dei motivi principali del contendere nella "console war" che coinvolge anche i PC Gamer è che spesso su console i giochi girano con un framerate bloccato e dunque non possono superare i 30 o i 60 fps a seconda dei casi, così quando gli fps calano al di sotto di quella soglia, si riscontrano problemi a livello grafico.

The Division 2, perlomeno su Xbox One X, non avrà questo problema. Sullo store ufficiale Microsoft infatti, nella descrizione dello sparatutto di Ubisoft, viene menzionato il "Variable Refresh Rate", che sta a significare che i giocatori possono sbloccare il limite dei frame al secondo, in modo da superare la soglia stabilita, se necessario, ed avvertire di meno una perdita di qualità al calare degli fps.

Non sono molti i giochi su console ad offrire tale funzionalità che, soprattutto in uno shooter dalla forte componente online, sarà sicuramente apprezzata dalla community. Non si tratta inoltre dell'unica buona notizia svelata da Ubisoft, che ha infatti recentemente dichiarato che il nuovo capitolo dello sparatutto riceverà diversi contenuti gratuiti post-lancio e che la durata della campagna single-player si aggirerà intorno alle 40 ore, per cui la carne al fuoco non mancherà davvero.

Il videogame sarà disponibile a partire dal 15 Marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di The Division 2.