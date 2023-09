The Division 3 annunciato da Ubisoft: è sviluppato dallo studio di Star Wars Outlaws

Attraverso un post su Twitter/X, Ubisoft conferma in maniera ufficiale l'esistenza di Tom Clancy's The Division 3, il nuovo episodio dell'apprezzata serie MMO iniziata nel 2016 e che mescola assieme elementi Action/RPG, TPS e tattici.

Ancora una volta dietro lo sviluppo del progetto ci sarà Massive Entertainment, il team che ha già posto la propria firma sui primi due giochi di The Division. C'è dunque tantissima carne al fuoco nelle cucine della software house svedese, che è già nel pieno dei lavori su Avatar Frontiers of Pandora in uscita a dicembre 2023 e su Star Wars Outlaws previsto invece per un generico 2024.

Sono al momento poche le informazioni chiare su Tom Clancy's The Division 3: Ubisoft ha intanto rivelato che a rivestire il ruolo di executive producer del progetto è Julian Gerighty, attualmente creative director di Star Wars Outlaws, e che il team gestirà i lavori sul nuovo episodio nella stessa maniera adottata per gli altri giochi del brand. "Come executive producer, Julian Gerigthy superivisionerà tutti i giochi e prodotti collegati a The Division, incluso Tom Clancy's The Division 3, sviluppato da Massive Entertainment che sta già mettendo assieme un team per i lavori sul gioco", dichiara Ubisoft.

In ogni caso Gerighty continuerà a lavorare attivamente su Star Wars Outlaws, conferma la compagnia francese: "Julian rimane pienamente concentrato nel rendere Star Wars Outlaws un successo sia per il team che per i fan. Rimarrà coinvolto nel progetto fino al lancio per assicurarsi che il gioco raggiunga la visione creativa immaginata ed offra una grande esperienza ai giocatori".

Nessuna informazione per il momento su periodo d'uscita e piattaforme di riferimento, ma un poco alla volta The Division 3 prenderà forma in futuro: chissà quali importanti novità ha in programma Ubisoft con il nuovo esponente del franchise.