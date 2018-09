The Division e Call of Duty WWII giocabili gratis su Steam per tutto il weekend

Free Weekend ricchissimo su Steam! Da oggi e fino alle 22:00 di domenica 9 settembre il marketplace di Valve offre la possibilità di giocare gratis a Tom Clancy's The Division e al comparto multiplayer di Call of Duty WW2.

Tom Clancy's The Division

Oggi viviamo in un mondo molto complesso, che più progredisce e più diventa vulnerabile. Abbiamo creato un enorme castello di carte, dove basta toglierne una sola, per far crollare tutto quanto. Nella giornata del Black Friday, una devastante epidemia colpisce la città di New York e in breve tempo tutti i servizi di base vengono progressivamente a mancare. Nel giro di pochissimi giorni, la carenza di cibo e acqua fa piombare la metropoli nel caos. Per risolvere l’emergenza, viene attivata un’unità segreta chiamata Division. Pur conducendo una vita in apparenza normale, i suoi agenti speciali sono altamente addestrati per salvare la società, operando in maniera completamente autonoma. Quando la società è sull’orlo del collasso, inizia la loro missione.

Per tutto il weekend Tom Clancy's The Division è in promozione su Steam: la Standard Edition costa 14.99 euro mentre la Gold Edition può essere acquistata a 26.99 euro.

Call of Duty WWII

Call of Duty torna alle sue radici con Call of Duty WWII, un'esperienza mozzafiato che porterà una nuova generazione nella Seconda Guerra Mondiale. Sbarca in Normandia durante il fatidico D-Day e combatti in tutta Europa rivivendo leggendarie battaglie che hanno segnato il conflitto più sanguinoso della storia. Scopri il classico combattimento di Call of Duty, i legami del cameratismo e il cuore crudele di una guerra contro un potere globale che sta tenendo il mondo in pugno.

Anche Call of Duty WWII è in offerta per tutto il fine settimana: l'Edizione Standard costa 35.99 euro mentre la Deluxe Edition può essere acquista a 59.99 euro.