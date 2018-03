The Division: evento globale in diretta con GiornoGaming stasera alle 21:00

Stasera chiuderemo in bellezza la giornata con una trasmissione targatainteramente dedicata a

A partire dalle ore 21:00, GiornoGaming sarà in diretta sui nostri canali con il primo dei quattro Eventi Globali organizzati per festeggiare l'anniversario del gioco e il raggiungimento del traguardo dei 20 milioni di giocatori. Tali eventi si terranno dall’1 al 29 marzo, uno a settimana. Sono in grado di alterare lo scenario, aggiungendo modificatori a tutte le attività in gioco, e garantendo ai giocatori la possibilità di ottenere ricompense e oggetti unici.

Com'è consuetudine, la trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle diretta. Ricordate che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate!

Vi ricordiamo che Tom Clancy's The Division può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Stando alle parole di Ubisoft, l'aggiornamento 1.8 pubblicato sul finire dello scorso anno è stato accolto in maniera decisamente positiva dai giocatori.