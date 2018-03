The Division feat. GiornoGaming: tutte le novità dell'Evento Globale Epidemia

Per festeggiare l'anniversario die il traguardo dei 20 milioni di giocatori,ha dato il via a quattro Eventi Globali che si svolgeranno nel corso di tutto il mese di marzo.

Nella giornata di ieri è iniziato Epidemia, il primo dei quattro, che terminerà nella serata di domenica 5 marzo. Le novità introdotte sono molteplici, pertanto GiornoGaming ha ben pensato di realizzare il video che potete ammirare in apertura di notizia, in cui spiega tutti i dettagli dell'evento e fornisce alcuni preziosisissimi consigli. Buona visione!

Vi ricordiamo che Tom Clancy's The Division può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'aggiornamento 1.8 pubblicato sul finire dello scorso anno è stato accolto in maniera decisamente positiva, e ha contribuito in larga parte al ripopolamento dei server di gioco. Il secondo Evento Globale, Assalto, si svolgerà invece dall'8 al 12 marzo 2018.