The Division Heartland annunciato: un free-to-play per PC, console e cloud

Ubisoft tiene molto a The Division, la prima nuova IP originale sotto il marchio Tom Clancy a vedere la luce dal 2009, capace di superare diversi record di vendita interni sia con il primo, sia con il secondo capitolo. Con l'obiettivo di espandere ulteriormente il franchise, la casa francese ha appena annunciato Tom Clancy's The Division: Heartland.

The Division: Heartland è un nuovo gioco free-to-play ambientato nell’universo di The Division, il cui sviluppo è stato affidato nelle mani di Red Storm Entertainment, uno studio con stretti legami con le licenze di Tom Clancy che ha già lavorato su The Division e The Division 2. The Division Heartland vedrà la luce nell'anno fiscale 2021/2022, sotto forma di un'esperienza di gioco stand-alone per PC, console e piattaforme cloud.

"Negli ultimi cinque anni, The Division è passato dall’essere un progetto ambizioso di Ubisoft a un franchise di fama mondiale con 40 milioni di giocatori unici", ha spiegato Alain Corre, executive director di Ubisoft EMEA. "Siamo molto orgogliosi per quello che i nostri team hanno raggiunto con questo franchise e con l’incredibile universo che hanno creato. Il suo potenziale e la sua profondità ci danno la possibilità di esplorare nuovi, eccitanti contenuti che ricompensano sia i fan di lunga data di The Division che i nuovi arrivati".



The Division: Heartland rappresenterà un importante tassello nel piano d'espansione del franchise the Division, ma al momento non sono note altre informazioni. Con il comunicato odierno, Ubisoft ha anche svelato l'arrivo di The Division su mobile e di nuovi aggiornamenti di contenuto per The Division 2.