The Division Heartland appare nel database PS4 e PS5, Beta in arrivo?

A poche settimane dal rinvio di Tom Clancy's The Division Heartland il gioco Ubisoft è stato avvistato nel database PlayStation.

A svelarlo è stato l'ormai affidabile utente Twitter PlayStation Game Size, il quale ha pubblicato nel primo pomeriggio un post per comunicare a tutti i suoi follower che Sony ha aggiunto al database di PlayStation 4 e PlayStation 5 il nuovo free to play di Ubisoft con tanto di immagine di copertina ufficiale, la quale ci consente di dare una prima occhiata ai personaggi, molto simili a quelli visti nel secondo capitolo della serie. L'arrivo del gioco sulla piattaforma potrebbe indicare l'imminente inizio di un periodo di prova, magari per la stampa, dopo il quale verranno pubblicati i primi articoli dedicati al gameplay. Insomma, se siete curiosi di saperne di più sul gioco, sappiate che a breve potrebbero arrivare nuove informazioni.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà su PC e console di vecchia e nuova generazione nel corso del 2022 e, a differenza dei suoi predecessori, sarà free to play.

Nel frattempo vi ricordiamo che un noto insider sostiene che Beyond Good & Evil 2 sia a rischio cancellazione e che potrebbe non mancare molto all'annuncio da parte di Ubisoft.