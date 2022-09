The Division Heartland sta arrivando? Il gioco compare e poi scompare su Ubisoft Store

Annunciato nella primavera del 2021, di Tom Clancy's The Division Heartland si sono perse le tracce da molti mesi e ad oggi sappiamo ancora molto poco di questo gioco free to play ambientato nell'universo di The Division. Ma qualcosa sembra si stia muovendo.

Nelle scorse ore, The Division Heartland è apparso su Ubisoft Store con tanto di dicitura "Coming Soon" a indicare probabilmente una pubblicazione imminente, al momento però la pagine è stata rimossa... che sia stata pubblicata per errore, probabilmente (anzi, quasi sicuramente) in anticipo sui tempi?

La scorsa settimana è successa la stessa cosa con Assassin's Creed Mirage, prima leakato e poi annunciato ufficialmente dopo poche ore, che Ubisoft sia pronta a dunque a ripresentare The Division Heartland nella giornata di oggi? La tempistica non è poi così strana se pensiamo che il 10 settembre il publisher terrà un nuovo evento Ubisoft Forward, lo spin-off di The Division potrebbe essere uno dei protagonisti dello showcase insieme al già citato Assassin's Creed Mirage e magari a giochi come Avatar Frontiers of Pandora e Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Non ci resta che attendere per saperne di più, se davvero The Division Heartland sarà all'Ubisoft Forward del 10 settembre, l'annuncio ufficiale non dovrebbe tardare ad arrivare.