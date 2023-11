The Division Heartland, il momento si avvicina:gioco valutato a Taiwan, arriverà nel 2024?

A distanza di alcuni mesi dall'ultima volta che Ubisoft ha rivelato tutti i dettagli della Closed Beta di The Division Heartland e non solo, il progetto dalle tinte Free To Play della nota software house potrebbe star per giungere sul mercato videoludico. La commissione di valutazione taiwanese ha da poco classificato The Division Heartland.

Facendo ciò, però, potrebbero essere arrivate ulteriori informazioni in via indiretta: dopo che Ubisoft ha mostrato il primo gameplay trailer di The Division Heartland, la valutazione sopraggiunta di recente e segnalata al pubblico di Twitter/X dall'utente Kurakasis per la prima volta potrebbe aver anticipato la finestra temporale del gioco. The Division Heartland uscirà nel 2024? Forse, ma per il momento non vi è alcuna conferma o smentita ufficiale.

Ciò nonostante, la prima classificazione del gioco da Taiwan starebbe ad indicare uno stato dei lavori sempre più prossimo alla sua conclusione, perciò è lecito attendersi maggiori novità nei prossimi mesi o nelle settimane a seguire. Che The Division Heartland possa fare parte del palinsesto dei The Game Awards? Le tempistiche della valutazione (avvenuta lo scorso 14 ottobre) e del noto evento videoludico di fama mondiale potrebbero far credere che Ubisoft possa salire sul palco dei TGA con il suo progetto Free To Play, ma ormai è questione di poche settimane per conoscere la tanto attesa verità sul futuro di The Division Heartland.