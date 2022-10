The Division Heartland al centro di un leak: spunta un video gameplay della Beta

Continuano i leak per Ubisoft, che a distanza di pochi giorni dalle anticipazioni sulla Zona Nera di The Division Heartland si ritrova a dover affrontare un'altra fuga di materiale.

Questa volta, però, non si tratta di un errore del negozio dell'azienda francese, ma di utenti scorretti che hanno deciso di non rispettare gli accordi e di diffondere filmati estrapolati dalla Closed Beta, probabilmente ancora in corso. I video diffusi in rete mostrano l'intero tutorial del looter shooter free to play, oltre ad una sezione ambientata nella Base of Operations, ovvero l'hub centrale che permette ai giocatori di svolgere attività di vario tipo al ritorno dalle incursioni in giro per Silver Creek. Pare che la base consenta di vendere l'equipaggiamento inutilizzato, potenziare le armi e acquistare elementi cosmetici con i quali modificare l'aspetto dell'agente della Divisione.

Mentre stiamo scrivendo, il video condiviso da Tom Henderson non è più disponibile, ma è probabile che non manchi molto prima che qualcuno decida di condividerlo nuovamente tramite altri canali.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni riguardanti finestra di lancio e dettagli sulla trama di The Division Heartland.