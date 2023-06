The Division Heartland, Closed Beta in arrivo: tutti i dettagli da Ubisoft nel nuovo video

Pur assenti dalle tante sorprese dell'Ubisoft Forward, gli sviluppatori di The Division Heartland ci informano che i lavori sullo sparatutto gratuito procedono spediti e ne danno ulteriore conferma preannunciando l'imminente apertura della prossima fase di Closed Beta.

Il team di Red Storm Entertainment spiega che la prossima fase di beta testing a porte chiuse avrà ufficialmente inizio il 27 giugno su PC e coinvolgerà i soli residenti negli Stati Uniti, Canada e Messico. La 'prova su strada' di The Division Heartland prevede inoltre la firma (e l'assoluto rispetto) di un accordo di non divulgazione: ciò significa che i partecipanti alla Closed Beta non potranno effettuare streaming, caricare video gameplay o immagini e discutere pubblicamente dei contenuti di questa beta.

I test condotti dal team Red Storm, ad ogni modo, daranno modo alla sussidiaria Ubisoft di ottenere feedback dalla community e servirsene per smussare gli angoli vivi del comparto grafico, delle modalità PvPvE e delle dinamiche sparatutto da vivere nell'open world della cittadina rurale di Silver Creek.

Il lancio dello spin-off gratuito della serie di Tom Clancy's The Division è previsto nei prossimi mesi su PC, PlayStation e Xbox. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il primo video gameplay di The Division Heartland.