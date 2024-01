The Division Heartland sarebbe solo uno degli extraction shooter in arrivo da Ubisoft

C'è stato un periodo in cui Ubisoft voleva puntare tutto sui battle royale, ma tale strategia non ha premiato l'azienda francese, che si è vista costretta a cancellare progetti come Ghost Recon Frontline. Chiuso questo capitolo, sembrerebbe che il colosso dell'industria videoludica voglia investire sugli extraction shooter.

A darne notizia è Tom Henderson, che in un lunghissimo post sul suo portale ha parlato dei piani di Ubisoft per il futuro. Stando a quanto dichiarato dall'insider più noto sui social, sembrerebbe infatti che The Division Heartland non sia l'unico e solo extraction shooter in lavorazione presso i team di sviluppo sotto l'ala di Ubisoft.

In base a quanto svelato da Henderson, l'azienda d'oltralpe starebbe sviluppando ben tre diversi videogiochi legati al genere in questione. Oltre a The Division Heartland si parla anche di un certo Project Maverick, ossia un nuovo spin-off di Far Cry che dovrebbe abbracciare il genere degli extraction shooter e arrivare sul mercato nel 2025. Il terzo progetto, invece, non ha un nome e secondo il report dovrebbe trattarsi di uno shooter ambientato nella seconda guerra mondiale in uscita a cavallo tra il 2026 ed il 2027. A quanto pare, quindi, l'ultimo di questi sparatutto non è legato a nessun brand noto di Ubisoft.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sono sempre più gli indizi che suggeriscono l'arrivo di Assassin's Creed Red nel 2024.