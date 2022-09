The Division Heartland: finestra di lancio e dettagli sulla trama dello shooter gratis

All'Ubisoft Forward di questa sera non poteva certo mancare Tom Clancy’s The Division Heartland, prossima iterazione della serie di looter shooter dell'azienda francese che sarà scaricabile gratuitamente da parte di tutti i giocatori, vista l'adozione del modello free to play.

In occasione della diretta streaming, Ubisoft ha colto l'occasione per svelare al grande pubblico qualche dettaglio aggiuntivo sul comparto narrarivo dello sparatutto gratis. Stando a quanto svelato questa sera, Tom Clancy’s The Division Heartland ci condurrà a Silver Creek, una città del Midwest che la pandemia ha trasformato in un inferno. Qualcuno invierà infatti una chiamata di soccorso agli Agenti della Divisione, i quali risponderanno immediatamente e si fionderanno in quel di Silver Creek ad affrontare nuove minacce, tra cui troveremo anche altri 'colleghi'.

Purtroppo non sono emersi dettagli in merito alle modalità o al gameplay, ma Ubisoft ha confermato che sul sito ufficiale è ora possibile provare a registrarsi per prendere parte alle prossime fasi di test che precederanno il lancio. A tal proposito, pare che Tom Clancy’s The Division Heartland arriverà tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC.

