The Division Heartland: gameplay, mappa e modalità trapelano nel video leak

Dal portale social di SkyLeaks trapela online un frammento del video di presentazione di The Division Heartland con le primissime scene di gameplay del nuovo sparatutto di Ubisoft.

Il filmato in questione, stando a quanto illustrato di SkyLeaks, sarebbe stato confezionato da Ubisoft per descrivere l'esperienza di gioco e i contenuti di The Division Heartland a coloro che parteciperanno (o stanno già partecipando) alle fasi di testing.

Oltre al riferimento ai disattesi accordi NDA di non divulgazione, nel trailer si possono osservare degli scampoli di gameplay che confermano l'adozione, da parte degli sviluppatori di Ubisoft, del medesimo approccio da sparatutto tattico in terza persona che contraddistingue The Division 2 e il capitolo primigenio.

Il video leak fornisce anche delle indicazioni sul nome dell'ambientazione (Silver Creek) e sulle attività da svolgere nella dimensione multiplayer di Heartland, con tanto di missioni PvE e di eventi estemporanei (come le tempeste) per infondere ulteriore dinamismo alle sfide da compiere nei panni degli Agenti della Divisione.

In attesa di ricevere un riscontro in tal senso da parte di Ubisoft, vi ricordiamo che nel corso dei prossimi mesi arriveranno anche un gioco mobile e un'espansione di The Division 2.