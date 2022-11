The Division Heartland: il nuovo titolo gratis della saga è stato valutato dall'ESRB

Dopo essere stato al centro di un leak di gameplay, The Division Heartland è stato recentemente valutato dall'ESRB, il noto ente americano il cui compito è quello di assegnare dei giudizi - soprattutto per quel che concerne il rating di violenza e non solo - delle produzioni videoludiche in arrivo sul mercato.

Dunque, nel corso delle ultime ore, l'ESRB si è espresso su The Division Heartland, il Third Person Shooter sviluppato da Ubisoft Red Storm che arriverà nell'arco dei prossimi mesi. Attualmente, infatti, l'arrivo di The Division Heartland è previsto per la fine dell'anno corrente e l'inizio del 2023, come recentemente suggerito dalla serie di informazioni rilasciate s The Division Heartland. La nuova produzione free to play, legata al macro-cosmo del brand di The Division, verrà rilasciata su tutte le principali piattaforme presenti sul mercato, compreso il servizio di cloud gaming Amazon Luna. In riferimento allo stampo generale della produzione in oggetto, l'ESRB ha definito The Division Heartland una produzione "matura", soprattutto a causa della forte presenza di sangue, violenza ed un linguaggio altamente scurrile nelle diverse fasi di gioco. Seguono le dichiarazioni dell'ente nordamericano:

"Questo è uno shooter in terza persona nel quale i giocatori assumono il ruolo di un agente d'élite governativo che prova a ristabilire l'ordine in una città immaginaria. I giocatori usano mitragliatrici, fucili ed esplosivi per uccidere membri di fazioni ostili. Le battaglie possono essere frenetiche alle volte, evidenziate da fuochi d'arma realistici, grida di dolore, effetti di spargimenti di sangue ed esplosioni. Le scene di intermezzo mostrano altri casi di violenza: i personggi non combattenti vengono giustiziati a distanza ravvicinata; una scena di roulette russa, che culmina con un colpo alla testa; riprese con la telecamera in prima persona di scontri con armi da fuoco; prigionieri colpiti con mazze o martelli. Delle pozze di sangue sono delle volte raffigurate al di sotto dei cadaveri. Le parole 'ca**o' e 'm***a' compaiono in gioco".

Non vi sono ancora molte informazioni circa l'approdo di The Division Heartland, seppure la valutazione dell'ESRB possa portare a pensare che questo sia molto vicino rispetto alla data odierna, 20 novembre 2022. Tuttavia, al momento sarà doveroso attendere nuove comunicazioni ufficiali sulla data d'uscita, seppure sia già stato confermato che The Division Heartland arriverà tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.