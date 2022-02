The Division Heartland ispirato a Escape from Tarkov? Leak su mappa e gameplay

Oltre ad aver anticipato il possibile Warzone Mobile in arrivo nel 2023, il noto leaker Tom Henderson fornisce una lunga serie di dettagli su Tom Clancy's The Division Heartland, il nuovo capitolo free-to-play della serie in via di sviluppo presso gli studi di Red Storm Entertainment.

Stando al nuovo lungo post di Henderson, The Division Heartland proporrà due modalità di gioco: Storm, ritenuta quella principale e che fonde elementi sia PvP che PvE, ed Extraction, che fungerà da sorta di tutorial per Storm. La formula di gameplay sembra simile a quella di Escape From Tarkov: lo scopo principale sarà quello di sopravvivere, saccheggiare ed estrarre il loot da Silver Creek, ovvero la mappa di gioco, fino alla proprio base operativa (da dove attiveremo quest ed effettueremo diverse operazioni prima di metterci all'opera).

Silver Creek si presenterà come è un grande open world con molte opportunità per trovare bottino raro, ma il gas contaminato dal virus potrà diffondersi da posizioni casuali, invece di spostarsi semplicemente dai bordi delle mappe come accade in molti Battle Royale fino ad oggi. I giocatori sopravvivono al gas trovando e fabbricando filtri per maschere antigas. In diverse zone della mappa ci saranno delle stazioni d'acquisto con cui rifornirsi di strumenti aggiuntivi, e il loot sarà suddiviso in livelli di rarità come abbiamo visto nei precedenti giochi di The Division, con i colori grigio, verde, blu, viola e oro.



Al momento ci sono sei personaggi tra cui scegliere in The Division Heartland, tre maschi e tre femmine. Sarà possibile scegliere una delle tre diverse classi (Weapon Expert, Medic, Survivalist) dopo aver selezionato il personaggio.

Le fonti di Henderson dichiarano che il processo di sviluppo procede regolarmente, e che i lavori sono in uno stato migliore se confrontato con Ghost Recon Frontline, di cui è stato leakato un video gameplay.