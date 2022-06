The Division Heartland tra modalità di gioco e cross-play: parla Tom Henderson

Si torna a parlare di The Division Heartland, il nuovo esponente free-to-play della serie Ubisoft annunciato a maggio del 2021 ma al momento ancora sprovvisto di una data d'uscita. In attesa di ulteriori informazioni da parte della compagnia francese, un noto insider potrebbe aver già anticipato importanti dettagli sui contenuti del gioco.

In un nuovo report, Tom Henderson torna a parlare dello spin-off gratis di The Division e rivela che il titolo offrirà quattro diverse modalità di gioco: le già note Storm ed Excursion (quest'ultima ha lasciato intendere che The Division Heartland si sia ispirato ad Escape From Tarkov) e le inedite Nightfall e Hunt. Il leaker fa poi un riepilogo di ciò che le varie opzioni di gioco offriranno:

Excursion è una modalità PvE vista come una sorta di allenamento per Storm, nella quale i giocatori dovranno non solo esplorare lo scenario circostante e sopravvivere all'attacco dei nemici, ma anche accumulare quante più risorse possibili, prima dell'estrazione via elicottero.

vista come una sorta di allenamento per Storm, nella quale i giocatori dovranno non solo esplorare lo scenario circostante e sopravvivere all'attacco dei nemici, ma anche accumulare quante più risorse possibili, prima dell'estrazione via elicottero. Storm va intesa come la modalità principale di Heartland ed è incentrata su meccaniche PvPvE . Le meccaniche sono le medesime di Excursion, ma prevedono stavolta anche il combattimento diretto tra i giocatori

. Le meccaniche sono le medesime di Excursion, ma prevedono stavolta anche il combattimento diretto tra i giocatori Nightfall è un'altra modalità PvE con obiettivi da completare e una difficoltà maggiore rispetto a Storm. Ciascun incarico deve essere portato a termine prima della fine della partita.

e una difficoltà maggiore rispetto a Storm. Ciascun incarico deve essere portato a termine prima della fine della partita. Su Hunt, infine, Henderson non conosce per ora particolari dettagli, se non che dovrebbe trattarsi di una modalità incentrata sul PvP, pur con la presenza di nemici da gestire.

Infine, l'insider rivela che Ubisoft sta facendo test sul cross-play, che potrebbe dunque essere implementato nella versione finale del gioco, mentre si lavora anche sull'interfaccia di inventario ed equipaggiamento per renderlo familiare ai fan di The Division. In precedenza The Division Heartland è andato incontro ad un rinvio, ed è atteso entro l'attuale anno fiscale.