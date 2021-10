The Division Heartland: rinviato il nuovo sparatutto gratis di Ubisoft

Oggi Ubisoft ha pubblicato i dati relativi agli introiti dell'ultimo periodo e ha deciso di annunciare anche il posticipo di alcuni dei progetti che sarebbero dovuti arrivare a breve, tra i quali troviamo anche il free to play The Division Heartland.

Oltre a The Division Heartland, arriveranno in ritardo rispetto alla tabella di marcia anche Rocksmith+ e il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Purtroppo i prodotti in questione non hanno una data d'uscita specifica e tutto ciò che sappiamo è che i tre giochi non arriveranno sul mercato prima del prossimo anno fiscale e, di conseguenza, non prima di aprile 2022. Dal momento che proprio qualche giorno fa è stato annunciato un posticipo per il prossimo update di Tom Clancy's The Division 2, è molto probabile che bisognerà attendere ancora un po' per giocare lo sparatutto gratis.

La situazione è leggermente diversa per Roller Champions, altro free to play in sviluppo presso l'azienda francese che dopo una serie di test su PC e console è sparito dai radar: stando alle dichiarazioni di Ubisoft, il gioco sportivo è ancora previsto per l'anno fiscale ed è quindi probabile che la sua uscita sia prevista per i primi mesi del 2022.

Vi ricordiamo che nelle ultime ore Ubisoft ha confermato che Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake non è stato cancellato.