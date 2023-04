The Division Heartland: Ubisoft mostra il primo gameplay trailer del gioco gratis

The Division torna a far parlare di sé mostrando al mondo intero il prossimo capitolo della serie principale, come anticipato nel corso degli ultimi giorni in seguito all'annuncio di Ubisoft del primo gameplay di The Division Heartland. La software house ha quindi aperto le danze mostrando una breve cinematic intro per la prossima avventura.

Avventura che, come rivelato dallo stesso team di sviluppo, sarà ambientata nella misteriosa "Silver Creek", una città del Midwestern ove prenderà piede la prossima esperienza free-to-play PvEvP di Ubisoft. In altre parole, nel corso del gioco saremo chiamati ad affrontare fazioni nemiche guidate dall'intelligenza artificiale e altri nemici, creando così scontri a colpi d'arma da fuoco dalle dinamiche competitive e non.

Nel corso della presentazione, i ragazzi di Ubisoft hanno finalmente mostrato il gameplay di The Division e tutto ciò che esso avrà da offrire agli utenti, nonostante vi sia stato già un ulteriore invito per approfondire il tutto all'evento Ubisoft Forward del mese di settembre 2023, così da conoscere altri dettagli sul gioco. Le informazioni non sono di certo mancate durante la presentazione tenutasi in data odierna.

Nel dettaglio, nel corso della presentazione digitale vi è stato modo di assistere ad alcune fasi di shooting che compongono il dinamico gameplay del PvEvP della compagnia. Nel corso di The Division Heartland, i giocatori vestiranno i panni di un agente incaricato di proteggere la città di Silver Creek, situata in una versione distopica degli Stati Uniti ove ha preso piede il Green Poison. Il prossimo gioco della serie andrà quindi ad espandere l'universo narrativo del franchise, introducendo nuovi personaggi e molto altro ancora. Il futuro di The Division è roseo e ricco di nuove esperienze in uscita, come nel caso di The Division Resurgence che si è mostrato nella livestream di Ubisoft.