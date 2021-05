The Division Heartland: versioni PS5 e Xbox Series X/S confermate dall'Alpha Testing?

Dopo aver provveduto all'annuncio di The Division Heartland, i curatori del sito ufficiale di Ubisoft rendono disponibile il modulo per partecipare alla prima fase di Alpha Testing dell'esperienza free to play ambientata nella dimensione sparatutto della serie firmata da Tom Clancy.

Il modulo in questione, accessibile anche nella versione in lingua italiana del portale di Ubisoft, invita i fan a registrarsi per "avere la possibilità di essere tra i primi a provare il gioco e immergervi nella nuova esperienza free to play ambientata nell'universo di The Division".



Gli interessati possono perciò utilizzare le credenziali del proprio account Ubisoft e segnalarsi per l'Alpha Testing di The Division Heartland nella speranza di essere selezionati e di parteciparvi insieme ai fan di una delle cinque piattaforme segnalate dal modulo, ossia PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.



Le console next gen di Sony e Microsoft vengono espressamente citate dal form per le registrazioni ai test multiplayer di Heartland: stando alle indicazioni suggerite dal sito di Ubisoft, quindi, non dovrebbero essere versioni retrocompatibili ma edizioni a se stanti di quello che, a tutti gli effetti, sarà il nuovo capitolo maggiore della saga di Tom Clancy's The Division.



Ad ogni modo, in calce alla notizia trovate il modulo per effettuare la registrazione alla prossima fase di testing multiplayer di Heartland. Nel frattempo, ricordiamo ai cultori della serie che nel 2021 arriveranno un gioco mobile e un'espansione di The Division 2.