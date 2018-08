The Division e Minit giocati in diretta su Twitch oggi dalle 14:00

Nella giornata di oggi (giovedì 23 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà due nuove sessioni di live gameplay dedicate a Minit e The Division. Le trasmissioni andranno in onda a partire dalle 14:00.

Si parte alla 14:00 con la rubrica "Roba Indie con Kenobit", dedicata questa volta a Minit (di cui potete leggere la nostra Recensione), l'ottimo puzzle adventure di Devolver Digital caratterizzato da una veste grafica retrò ispirata ai giochi per Game Boy.

Si prosegue poi alle 21:00 con una nuova sessione di The Division in compagnia di Giorno Gaming, occasione in cui potremo commentare le ultima novità riguardanti The Division 2, il secondo capitolo della serie in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 15 marzo 2019.

Le due trasmissione andranno in onda sul nostro canale Twitch a partire dalle 14:00 di oggi. Come al solito, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.