The Division, non solo Heartland e Resurgeance: in arrivo anche il Battle Royale?

Ubisoft è particolarmente attiva sul franchise di Tom Clancy's The Division, con in sviluppo il free-to-play Heartland e la trasposizione mobile Resurgeance, di cui abbiamo visto per la prima volta il gameplay soltanto pochi giorni fa. Sembra però che non sia finita qui.

Dopo aver diffuso le prime informazioni sul possibile spin-off di Immortals Fenyx Rising ambientato in Polinesia, l'insider videoludico Jeff Grubb ha parlato di un gioco Battle Royale di The Division apparentemente in lavorazione presso gli studi di Ubisoft. Il leaker ha fatto riferimento ad un prodotto stand-alone, e che dunque dovrebbe andare ad affiancarsi ai due titoli precedentemente citati.

Secondo i pochi dettagli condivisi, il progetto è stato inizialmente scartato da Ubisoft, che è quindi passata ad una rielaborazione del concept. Il gioco - continua l'insider - includerà anche degli elementi rogue-like, una novità assoluta per il franchise di The Division.

Dopo il tentativo fatto con Hyper Scape, titolo che non è riuscito a sopravvivere nel sempre più affollato mare dei Battle Royale, sembra che Ubisoft voglia insistere e creare un esponente del genere che possa ottenere il successo che finora non è arrivato. La casa francese ci proverà anche con Project Q (sebbene non venga definito esattamente come un Battle Royale), mentre ha per il momento accantonato Ghost Recon Frontline.