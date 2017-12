The Division: nuovo aggiornamento disponibile da domani e weekend di gioco gratuito

ha annunciato quest'oggi che l'aggiornamento 1.8 disarà disponibile a partire da domani, 5 dicembre 2017. Il titolo potrà inoltre essere provato gratuitamente durante il fine settimana.

Il weekend di gioco gratuito si terrà dal 7 dicembre fino al 10, e durante questo periodo i giocatori potranno provare il gioco completo e tutti i suoi DLC in modo del tutto gratuito. Come se non bastasse, in questo lasso di tempo il TPS di Ubisoft sarà offerto ad un prezzo scontato del 70% su tutte le piattaforme, e i progressi maturati durante la prova gratuita saranno trasferiti nel caso si decidesse di acquistare il gioco.

L'aggiornamento 1.8 introduce una nuova parte della mappa - West Side Pier - e due nuove modalità di gioco: In Resistance, quattro giocatori dovranno tenere a bada ondate di nemici, mentre in Skirmish - modalità PvP - due squadre composte da quattro giocatori si danno battaglia in un tempo limite stabilito. Allo scadere del tempo, vincerà la fazione con più kill a segno.

The Division è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.