Rainbow Six Siege protagonista alle finali della ESL Italia Championship

annuncia chesarà protagonista delle finali della stagione invernale di, che si svolgeranno il 16 e 17 dicembre 2017 al Torino Xmas Comics&Games, presso il Lingotto Fiere in Via Nizza 280.

ESL Italia Championship è il più prestigioso torneo italiano di eSport, giunto ormai alla sua dodicesima edizione, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e ASUS. Le finali di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege saranno presentate da Ivan “Rampage in the Box” Grieco e le partite verranno commentate dai famosi caster italiani Edoardo “Eddie” Cianciosi e Giulio “JhonsonTV” Gungui.

Le finali di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege saranno protagoniste della giornata di domenica 17 dicembre e vedranno impegnati i quattro migliori team giunti dalle qualificazioni: EnD Gaming, IGP – Chimera, ExAequo 6th Unit e Hell Gaming A.S.D. Le qualificazioni hanno visto il coinvolgimento di ben 68 team unici, che si sono dati battaglia da maggio sino a dicembre per ottenere l’ingresso alle finali di Torino.

I team che si contenderanno la vittoria finale sono:

EnD Gaming: giungono alle finali da favoriti, grazie alle 7 vittorie e 0 sconfitte delle qualificazioni. Sono attualmente imbattuti in EIC

ExAequo: con uno score di 4 vittorie e 3 sconfitte, il team si è qualificato tramite il torneo organizzato durante Milan GamesWeek. Hanno perso le partite con gli altri tre team qualificati e arrivano quindi a Torino da outsider

Hell Gaming: è un team giovane, che si è formato durante le Go4 Cups della scorsa estate. Con uno score di 4 vittorie e 3 sconfitte, sono arrivati a pari merito con il team ExAequo

IGP Chimera: team qualificato come secondo, dietro solo a EnD Gaming. Lo score di 6 vittorie e 1 sola sconfitta li pone come possibili favoriti per la vittoria finale del torneo.

Le finali di Torino di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege giungono a seguito dell’annuncio del raggiungimento del traguardo dei 25 milioni di giocatori registrati.

In linea con il continuo impegno nel fornire nuovi contenuti di qualità e integrare i membri della sua community di giocatori in costante crescita, lo studio di Ubisoft Montreal ha recentemente annunciato l’Anno 3 per il gioco.

L’Anno 3 sarà suddiviso in quattro stagioni che includeranno: 8 nuovi operatori delle migliori unità antiterroristiche al mondo, nuove mappe ambientate in Italia e Marocco, e una mappa esistente completamente rinnovata, grazie a una nuova progettazione e direzione artistica. Le finali del torneo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege potranno essere seguite in diretta su Twitch.