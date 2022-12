The Division Resurgeance: la nuova Closed Beta annunciata con un trailer, ecco le date

Ubisoft ha annunciato una nuova Closed Beta di Tom Clancy's The Division Resurgeance, il nuovo capitolo della serie looter-shooter in arrivo su dispositivi mobile iOS e Android.

La nuova fase di test arriverà anche in Europa e sarà disponibile dall'8 al 22 dicembre su dispositivi Android, consentendo così agli utenti di farsi un'idea piuttosto chiara di ciò che saprà offrire la nuova esperienza ambientata nell'universo di The Division. Se interessati, potete effettuare l'iscrizione a questo indirizzo. Stando a quanto riferito da Ubisoft, la Closed Beta includerà:

Sette missioni principali;

Dodici missioni secondarie;

Tre classi tra cui scegliere all'inizio, più una sbloccabile al livello 15;

Quattro diverse attività open world;

Missioni giornaliere e settimanali;

Obiettivi settimanali;

Zona Nera;

Modalità conflitto (una mappa).

Tutto qusto è stato presentato dalla compagnia d'Oltralpe attraverso il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Ambientato dopo la liberazione di Manhattan avvenuta nel corso del secondo capitolo principale della serie, The Division Resurgeance è "un'opera completamente nuova per il franchise di Tom Clancy's The Division, con una nuova trama, villain e fazioni. In qualità di agente della Strategic Homeland Division (SHD), la tua missione è ripristinare l'ordine, proteggere i civili dalle fazioni ostili e aiutarli a ricostruire un futuro migliore".

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Division Resurgeance.