The Division Resurgeance: Ubisoft mostra per la prima volta il gameplay dello spin-off

Ubisoft ha recentemente annunciato Tom Clancy's The Division: Resurgence, uno spin-off della nota serie looter-shooter in arrivo su dispositivi mobile iOS e Android. Il gioco sarà ambientato in una New York liberamente esplorabile e porrà come sempre un forte accento sull'esperienza PvE in co-op online.

Dopo aver mostrato il primo trailer ed aver fornito le informazioni preliminari sul progetto, la compagnia d'Oltralpe ci concede ora un primo sguardo al gameplay del suo nuovo progetto destinato al mercato mobile.

Il filmato che vi abbiamo proposto in apertura ci permette di addentrarci per la prima volta nella New York di The Division ricostruita per adattarsi ai sistemi iOS e Android. In queste prime fasi mostrate da Ubisoft possiamo osservare lo svolgimento di una missione secondaria e annotare i primi dettagli riguardanti le novità apportate dal titolo, come ad esempio la nuova classe Avanguardia che permette di individuare in anticipo la posizione dei nemici. Il gameplay è arricchito dalle meccaniche fondanti della serie e ogni azione di gioco è stata ricollegata ad un'interfaccia completamente ridisegnata per essere sempre "a portata di dito". Ubisoft ha promesso una vasta gamma di abilità uniche e armi da fuoco con cui potremo personalizzare la nostra esperienza nel mondo di Resurgeance.

Se siete interessati a provare con mano il titolo, sappiate che siete in tempo per iscrivervi alla Closed Beta. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Division Resurgeance.