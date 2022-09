The Division Resurgence: come iscriversi alla Closed Beta

Ubisoft ha annunciato ufficialmente l'apertura delle registrazioni per la fase di closed beta di The Division Resurgence, spinoff mobile della serie che sarà disponibile per tutti gratuitamente.

Per potersi registrare alla closed beta bisognerà accedere alla pagina ufficiale del gioco e fare click sul banner di colore arancione con su scritto 'Register'. Infine, vi basterà selezionare la piattaforma su cui giocare, che sia iOS o Android, e sperare di essere abbastanza fortunati da essere scelti dagli sviluppatori.

E restando in tema, Ubisoft parlato ampiamente, attraverso una serie di post pubblicati in rete, di alcune delle caratteristiche principali di The Division Resurgence. Stando a quanto rivelato dallo studio francese, la trama di Resurgence sarà canonica e prenderà luogo dopo la liberazione di Manhattan avvenuta nel secondo capitolo. Il gioco potrà contare su un sistema di gameplay simile a quello dei predecessori, con supporto sia al touchscreen che al controller bluetooth/wireless per smartphone.

Il gioco, oltre alla classica modalità cooperativa, includerà anche una sezione PvP e la Zona Nera, entrambe presenti all'interno della prossima Closed Beta di The Division Resurgence, programmata per questo autunno.

Al momento non siamo ancora a conoscenza della finestra di lancio ufficale del gioco, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ne sapremo di più.