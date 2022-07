The Division Resurgence: come giocare in anticipo su Android e iPhone

Ubisoft ha annunciato in maniera del tutto inaspettata l'esistenza di The Division Resurgence, nuovo capitolo della serie di sparatutto in terza persona dedicato al mercato mobile e distribuito gratuitamente grazie al modello free to play. Se siete interessati al gioco, sappiate che è già possibile iscriversi alla Close Alpha.

Al momento non si conoscono i dettagli specifici sui contenuti e sulle date del test a porte chiuse di The Division Resurgence, ma il team di sviluppo ha appena aperto le registrazioni a chiunque sia interessato a provare lo sparatutto gratis su telefoni e tablet Android o Apple.

Per provare ad iscrivervi alla Closed Alpha di Tom Clancy's The Division Resugence dovete innanzitutto visitare il portale ufficiale del gioco e poi effettuare l'accesso con il vostro account Ubisoft Connect. A questo punto cliccate sul tasto arancione con su scritto "Registrati": vi verrà chiesto a quale piattaforma siete interessati tra Google Play Store (Android) e App Store (iPhone/iPad). Una volta scelto su che tipo di dispositivo preferite giocare, potrete accedere ad un breve questionario il cui obiettivo è quello di scoprire la vostra familiarità con la serie, i dettagli sull'hardware in vostro possesso e comprendere se siete adatti o meno a prendere parte ai primi test a porte chiuse.

Completato il questionario, riceverete il seguente messaggio che conferma l'avvenuta iscrizione (oltre ad una mail con una dicitura simile):

"Grazie per avere effettuato la registrazione Hai già effettuato la registrazione per la Closed Alpha di The Division Resurgence sulla piattaforma selezionata."

Va precisato che il completamento di questa operazione non implica l'accesso alla Closed Alpha, i cui slot sono limitati nel numero e, pertanto, solo una ristretta cerchia di chi ha espresso il proprio interesse verrà contattato prossimamente per scaricare il gioco.