The Division Resurgence: il gioco gratis in un lungo video gameplay su iPhone 15 Pro Max

Mentre i giocatori sono ancora in attesa di scoprire la data d'uscita ufficiale, alcuni fortunati utenti stanno giocando la nuova Beta Regionale di Tom Clancy's The Division Resurgence e sui social stanno arrivando i video che mostrano le fasi iniziali dello sparatutto gratuito.

Il filmato di gameplay in questione permette di apprezzare i primi 20 minuti del gioco su iPhone 15 Pro Max, probabilmente il dispositivo mobile più performante tra quelli attualmente disponibili sul mercato. Osservando il video, possiamo scoprire in cosa consiste la fase di tutorial e come funziona il processo di creazione dell'agente tramite un esiguo editor del personaggio. Solo dopo la conclusione di queste attività preliminari inizia il gioco vero e proprio, il cui gameplay sembra essere molto simile a quello visto nel secondo capitolo.

Per quello che riguarda la grafica, il filmato mostra il gioco a qualità media, alla quale vengono mantenuti con una certa costanza i 60 fotogrammi al secondo. Trattandosi di una versione non definitiva del gioco, sembra essere un ottimo risultato e non è da escludere che nella build finale si avranno le stesse performance anche aumentando le impostazioni grafiche.

Prima di lasciarvi al video gameplay, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Tom Clancy's The Division Resurgence.