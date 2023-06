The Division Resurgence: il gioco mobile gratis ha una finestra di lancio

Anche Tom Clancy's The Division Resurgence è tornato a mostrarsi sul palco dell'Ubisoft Forward con un trailer in computer grafica che ci permette di scoprire abilità, ambientazioni e nemici del free to play in arrivo su dispositivi mobile.

La seconda metà del filmato ci ha invece permesso di vedere in azione il titolo e di scoprirne la finestra di lancio: The Division Resurgence sarà infatti disponibile nel corso dell'autunno 2023 e, come spesso accade per le produzioni Android/iOS, permetterà a tutti coloro i quali effettueranno la pre-registrazione di sbloccare alcuni elementi cosmetici in maniera gratuita.

Sul sito ufficiale è stato inoltre confermato che ci saranno altre due fasi di test da qui al lancio: la prima si terrà dal 13 giugno al 25 luglio 2023, l'altra dall'8 agosto al 19 settembre 2023. Ci aspettiamo quindi che il gioco possa arrivare a cavallo tra ottobre e novembre.

In attesa che il team di sviluppo fornisca ulteriori dettagli sull'uscita e sull'elenco di ricompense gratis che si potranno sbloccare tramite la pre-registrazione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare uno speciale su Tom Clancy's The Division Resurgence con tutti i dettagli su storia e gameplay.

Avete già letto la guida su come iscriversi alla Closed Beta di The Division Resurgence?