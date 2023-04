The Division Resurgence si mostra nuovamente nella livestream di Ubisoft

Nella giornata odierna, Ubisoft ha dato il via ad una nuova conferenza in diretta per far vedere agli amanti del brand di The Division tutte le novità che arriveranno nel prossimo futuro. Tra i diversi annunci presentati per l'occasione, anche lospin-off The Division Resurgence in arrivo per sistemi mobile è stato mostrato nuovamente al pubblico.

Nel corso della suddetta presentazione, abbiamo avuto modo di poter osservare ancora una volta il venturo titolo che uscirà su IOS e Android, del quale sono stati citati alcuni aspetti fondamentali che comporranno la prossima produzione: fra tutti, la modalità campagna, solo e co-op, le quali andranno a caratterizzare un'avventura la cui storyline si porrà tra The Division e The Division 2.

Il titolo sarà composto da nuove fazioni nemiche, nuove armi e nuovi gadget, il tutto andando a comporre un'esperienza di gioco in linea con quanto apprezzato nel corso degli anni dai fan della serie. Dopo l'annuncio della closed beta di The Division Resurgence alla fine del 2022, il team di The Division ci informa sull'arrivo di una nuova fase di test nel corso dell'estate 2023. Si aspetta quindi di poter finalmente mettere le mani su quanto realizzato dal team di sviluppo, soprattutto a fronte dell'approdo della serie su dispositivi mobile dell'ecosistema IOS e Android.