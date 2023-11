The Division Resurgence: scampoli di gameplay nel video dello sparatutto mobile gratis

A diversi mesi di distanza dalla prima Beta Regionale di The Division Resurgence, Ubisoft si appresta a lanciare una nuova, importante fase di testing negli Stati Uniti in previsione dell'approdo dello sparatutto gratuito su App Store e Google Play.

Nel corso della prossima Beta Regionale che si terrà a breve negli USA, in Brasile e in Australia, gli appassionati della serie di Ubisoft potranno cimentarsi in una serie di sfide all'ombra dei grattacieli che imperlano lo skyline di New York.

La Grande Mela promessaci da Ubisoft sarà 'estremamente realistica', con numerose attività a cui partecipare e un vasto scenario interattivo da esplorare liberamente per andare alla ricerca di risorse ed equipaggiamenti rari. L'intenzione dichiarata del publisher e sviluppatore transalpino è quella di ricevere dai beta tester tutte le indicazioni necessarie per lanciare nel migliore dei modi Resurgence su dispositivi iOS e Android: non è un caso, infatti, se i test condotti da Ubisoft riguardano sia le modalità principali e secondarie che l'impianto di gioco, la progressione dei potenziamenti e delle customizzazioni, il sistema che gestirà il Battlepass Stagionale e ogni altro aspetto del gameplay.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di questo promettente sparatutto free-to-play per sistemi mobile, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su The Division Resurgence, azione open world gratis su smartphone e tablet.