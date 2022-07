The Division Resurgence. Ubisoft svela le date della Closed Alpha, è vicinissima

A qualche giorno dall'annuncio di Tom Clancy's The Division Resurgence, Ubisoft ha pubblicato un importante aggiornamento sul sito ufficiale del free to play per comunicare ai giocatori tutti i dettagli riguardanti l'ormai imminente Closed Alpha.

Dando uno sguardo al post, possiamo scoprire che la Closed Alpha di Tom Clancy's The Division Resurgence avrà inizio il prossimo 21 luglio e durerà solo una settimana, chiudendo le porte il 28 luglio. Durante questo periodo, i giocatori non avranno modo di mantenere i progressi, poiché si tratta di una versione preliminare del gioco e il bilanciamento è lontano dalla perfezione. Per quello che concerne invece i contenuti di questa versione di prova, si parla di una serie di missioni iniziali della campagna e alcune attività da svolgere nell'open world come il recupero delle risorse e il salvataggio di ostaggi. Tutte queste missioni si potranno completare in solitaria o con altri utenti grazie alla cooperativa, unica modalità multiplayer presente in questo primo test (il PvP farà parte delle prossime fasi). Ubisoft ha poi confermato che gli inviti sono già partiti per molti utenti e nei prossimi giorni ne verranno spediti altri. Chiunque riceverà un invito dovrà firmare un NDA e collegare il gioco ad un account Ubisoft Connect.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che è ancora possibile registrarsi alla Closed Alpha di Tom Clancy's The Division Resurgence.