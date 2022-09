The Division Resurgence: Zona Nera e PvP saranno nella prossima Beta

Uno dei tanti prodotti mostrati all'Ubisoft Forward, l'evento in diretta streaming del colosso francese dell'industria videoludica, è stato il recentemente annunciato Tom Clancy's The Division Resurgence.

Durante l'evento, Ubisoft ha aggiornato i giocatori con una serie di informazioni relative alle future fasi di test a porte chiuse, le quali verranno ampliate con un maggior numero di modalità che potranno essere messe alla prova. Se le passate fasi Alpha includevano la sola possibilità di avviare missioni cooperative, dalla prossima riapertura dei server dei test verrà anche offerta l'opportunità di cimentarsi nelle modalità competitive online e, più nello specifico, nella Zona Nera e in Conflitto. Si tratta in entrambi i casi di componenti del gioco che i fan conoscono molto bene e che torneranno anche nel free to play per Android e iOS.

Purtroppo non si conosce ancora la finestra di lancio del gioco, ma gli sviluppatori hanno confermato che la Closed Beta arriverà in autunno e dovrebbe accogliere un maggior numero di utenti rispetto all'Alpha, la quale sembra aver avuto un discreto successo.

Avete già letto la nostra anteprima di Tom Clancy's The Division Resurgence? Vi ricordiamo anche che sulle pagine di Everyeye trovate i consigli su come giocare in anticipo a Tom Clancy's The Division Resurgence su Android e iPhone.