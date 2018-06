The Division si aggiorna alla versione 1.8.2, include ricompense per il secondo capitolo

Nelle scorse ore Tom Clancy's The Division ha ricevuto la patch 1.8.2, che ha introdotto il nuovo sistema dei Distintivi.

I Distintivi sono un gruppo di dodici collezionabili pensati per ricompensare i giocatori che completeranno delle sfide all'interno del gioco. Ottenendo un Distintivo si avrà come ricompensa una Cassa Distintivo comprendente una selezione di oggetti e pacchetti di valute. Inoltre, ottenendo più Distintivi, si possono sbloccare delle ricompense esclusive da utilizzare in Tom Clancy's The Division 2.

Al momento è possibile ottenere quattro Distintivi. Ogni mese ne verrà aggiunto uno nuovo, fino a raggiungere il totale di 12. Ecco quelli già disponibili:

Pastore – Sblocca la base operativa.

– Sblocca la base operativa. Pericolo – Completa 25 riferimenti nella Zona Nera.

– Completa 25 riferimenti nella Zona Nera. Tiratore scelto – Completa tutti i contratti VIP settimanali entro un settimana

– Completa tutti i contratti VIP settimanali entro un settimana Vendicatore – Elimina 10 boss importanti a Manhattan, 10 nella Zona Nera e 10 a West Side Pier.

Ai 12 distintivi, inoltre, sono associati altrettanti registri audio e toppe, anch'essi nuovi di zecca. Per l'occasione sono anche state aggiunte due nuove missioni a difficoltà Leggendaria, ovvero Ospedale da campo al Madison Square Garden e Assemblea generale. Il limite dei crediti Phoenix, inoltre, è stato aumentato da 5 mila a 8 mila. In aggiunta a ciò, sono state apportate anche numerose modifiche al gioco: per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il lunghissimo changelog ufficiale.

Tom Clancy's The Division è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il secondo capitolo verrà pubblicato sulle medesime piattaforme il 15 marzo 2019.