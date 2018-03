The Division: il supporto per Xbox One X arriva ad aprile

Durante il nuovo livestream della serietrasmesso questa mattina,ha annunciato che l'aggiornamento diche introdurrà il supporto per Xbox One X verrà pubblicato il prossimo mese e più precisamente il 12 aprile.

Gli sviluppatori hanno parlato genericamente di "supporto per la risoluzione 4K, migliorie al filtro anisotropico, migliorie ai riflessi, alle ombre e ai dettagli degli oggetti", al momento però non ci sono dettagli più precisi in merito alle migliorie che verranno introdotte con l'aggiornamento 1.8.1 di Tom Clancy's The Division.

Ubisoft e Massive hanno poi confermato il calendario degli Eventi Globali di The Division da aprile a settembre 2018:

Aprile : Blackout

: Blackout Maggio : Onslaught

: Onslaught Giugno : Epidemia

: Epidemia Luglio : Assalto

: Assalto Agosto : Incursione

: Incursione Settembre: Imboscata

Dal mese di settembre il supporto sarà interrotto e Massive si concentrerà totalmente su The Division 2, titolo su cui avremo maggiori dettagli a giugno, nel corso dell'E3 di Los Angeles.