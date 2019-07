The Division: Ubisoft valuta l'idea di un capitolo spin-off narrativo e senza multiplayer

Il direttore creativo di Tom Clancy's The Division 2, Julian Gerighty di Ubisoft, decide di sottoporre alla community della serie sparatutto a mondo aperto l'idea di un videogioco spin-off completamente singleplayer che contribuisca ad ampliare l'universo narrativo incentrato sulle gesta degli Agenti della Divisione.

A solleticare le fantasie del dirigente di Ubisoft tanto da spingerlo a sondare l'ipotesi di un nuovo capitolo di The Division sprovvisto di modalità multiplayer è stato l'amico Tim Spencer di TT Games, la casa di sviluppo legata a Warner Bros. Interactive Entertainment e specializzata nella creazione di videogiochi a tema LEGO.

Dalle pagine del suo profilo Twitter, infatti, il Level Director di TT Games ha spiegato che "adoro l'idea di uno spin-off narrativo e singleplayer di The Division. Potrebbe essere incentrato su di un Agente che cerca di tornare a casa dalla sua amata famiglia dopo essere stato inviato a New York durante il blackout con la SHD conseguente alla caduta di Washington D.C., una sorta di crossover tra The Last of Us e lo stesso The Division".

Come era facilmente prevedibile, l'iniziativa di Gerighty e il riferimento di Spencer all'iconica serie di The Last of Us hanno spinto molti utenti della community a esprimere il proprio parere sui social dividendosi tra chi spera nello sviluppo di un simile progetto e chi, invece, preferisce l'impostazione multiplayer e open world del gioco originario e del suo seguito. A prescindere dalla reale fattibilità di questo ipotetico spin-off singleplayer, ricordiamo a tutti gli Agenti della Divisione in ascolto (o meglio, alla lettura) che i prossimi update di The Division 2 porteranno in dote delle modifiche al crafting e il matchmaking per i Raid. Tutto questo, mentre l'Episodio 1 Spedizione nei Sobborghi di DC è previsto al lancio per il 23 luglio (per chi ha acquistato il Pass Anno 1) e per il 30 luglio come DLC gratuito per tutti i giocatori di The Division 2.