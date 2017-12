The Division: l'update 1.8 Resistenza arriverà settimana prossima

Il nuovo corposo update diè in arrivo entro la prossima settimana, come confermato in queste ore dalla testata di Kotaku. L'aggiornamento 1.8, denominato Resistenza, introdurrà diverse novità all'interno dell'MMO diche andranno a modificare e ampliare alcuni aspetti di gioco.

L'aggiornamento Resistenza, che verrà reso disponibile per il download gratuito per tutti i possessori del gioco, espanderà la mappa del titolo con una nuova regione e, consequenzialmente, andrà a modificare alcuni aspetti del PvE. In arrivo anche una modalità orda chiamata Resistenza e la modalità Schermaglia, quest'ultima dedicata al comparto PvP del gioco. Infine, saranno apportate anche sostanziali modifiche alla Zona Nera, principale modalità multiplayer dello sparatutto. Rimanete sulle nostre pagine per conoscere l'esatta data di lancio del nuovo update, che sarà con tutta probabilità annunciata dalla casa francese in questi giorni.

Tom Clancy's The Division è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Approfittere di questo aggiornamento per tornare a giocare al titolo di Ubisoft?