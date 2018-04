The Division: al via l'evento globale Blackout, ecco tutti i dettagli

Oggi 23 aprile è ufficialmente iniziato il quinto Evento Globale di The Division, denominato Blackout. Introduce nuovi modificatori, maschere e un'altra possibilità di ottenere i set di equipaggiamento top secret.

Sarà attivo fino alle ore 10:00 di lunedì 30 aprile. Durante l'evento verranno applicati i seguenti modificatori:

Blackout: Sempre attivo. Gli agenti sono dotati di munizioni shock che stordiscono i nemici. Sparando e correndo è possibile riempire l'indicatore di Carica. Maggiore è la quantità di Carica, maggiori sono i danni inflitti;

Sempre attivo. Gli agenti sono dotati di munizioni shock che stordiscono i nemici. Sparando e correndo è possibile riempire l'indicatore di Carica. Maggiore è la quantità di Carica, maggiori sono i danni inflitti; Blackout estremo : Come Blackout, e in più è possibile uccidere istantaneamente i nemici con attacchi corpo a corpo sovraccaricati; tuttavia, un attacco a vuoto stordisce l'agente che lo ha sferrato e i suoi alleati;

: Come Blackout, e in più è possibile uccidere istantaneamente i nemici con attacchi corpo a corpo sovraccaricati; tuttavia, un attacco a vuoto stordisce l'agente che lo ha sferrato e i suoi alleati; Blackout totale: Come Blackout estremo, in aggiunta l'indicatore di Carica si svuota più rapidamente in prossimità di altri membri della propria squadra.

Questi, invece, i Set di Equipaggiamento Top Secret che è possibile ottenere:

DeadEYE top secret

D3-FNC top secret

Dotazione da assalitore top secret

Autorevolezza del tattico top secret

Non mancano all'appello neppure dei nuovi oggetti estetici. Completando le onorificenze specifiche di Blackout sarà possibile ottenere le maschere Vulcan, Tao e Rictus, che potete ammirare nell'immagine in apertura di notizia.

Cosa ne pensate di tutte queste novità? Vi ricordiamo che Tom Clancy's The Division è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa si è aggiornato con il supporto a Xbox One X, che ha pienamente soddisfatto la redazione di Digital Foundry.